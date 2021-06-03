Сайт Sohu: Россия преподала Китаю «хороший урок» поведения с США перед встречей Путина с Байденом

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3 июня 2021, 16:11 Источник: «ПолитРоссия»

Самолет ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Российская Федерация преподала КНР «хороший урок» поведения с Соединенными Штатами перед встречей Владимира Путина с Джо Байденом. На это указывается в материале китайских интернет-СМИ.



Портал Sohu напомнил, что некоторое время назад американский стратегический бомбардировщик B-52H совершил облет в воздушном пространстве ряда стран, входящих в состав Североатлантического альянса. В ходе своей миссии машина несколько раз приближалась к государственным рубежам РФ. Военные последней в ответ подняли в небо истребитель Су-27, который перехватил B-52H над Балтикой.



Сайт отметил, что Москва преподала Китаю «хороший урок» поведения с США перед встречей российского президента Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом, которая состоится в текущем месяце. Пекину нужно брать пример с РФ и «показать свои когти» Вашингтону, говорится в публикации Sohu, пересказанной журналистами «ПолитРоссии».



Как сообщалось ранее сегодня, британское издание The Sun написало, что ядерные бомбардировщики США и самолеты НАТО продемонстрировали Москве свою мощь с помощью манеров у «российского порога».





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