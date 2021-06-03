Аргументы Недели В мире 13+

Сайт Sohu: Россия преподала Китаю «хороший урок» поведения с США перед встречей Путина с Байденом

, 16:11 Источник: «ПолитРоссия»

Сайт Sohu: Россия преподала Китаю «хороший урок» поведения с США перед встречей Путина с Байденом
Самолет ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Российская Федерация преподала КНР «хороший урок» поведения с Соединенными Штатами перед встречей Владимира Путина с Джо Байденом. На это указывается в материале китайских интернет-СМИ.

Портал Sohu напомнил, что некоторое время назад американский стратегический бомбардировщик B-52H совершил облет в воздушном пространстве ряда стран, входящих в состав Североатлантического альянса. В ходе своей миссии машина несколько раз приближалась к государственным рубежам РФ. Военные последней в ответ подняли в небо истребитель Су-27, который перехватил B-52H над Балтикой.

Сайт отметил, что Москва преподала Китаю «хороший урок» поведения с США перед встречей российского президента Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом, которая состоится в текущем месяце. Пекину нужно брать пример с РФ и «показать свои когти» Вашингтону, говорится в публикации Sohu, пересказанной журналистами «ПолитРоссии».

Как сообщалось ранее сегодня, британское издание The Sun написало, что ядерные бомбардировщики США и самолеты НАТО продемонстрировали Москве свою мощь с помощью манеров у «российского порога».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ДЦ

В мире

Польский генерал Скшипчак заявил, что у России есть «смертоносное» оружие, которое невозможно обезвредить

Польский генерал Скшипчак заявил, что у России есть «смертоносное» оружие, которое невозможно обезвредить

Бывший командующий Сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак заявил, что Россия как крупнейшая мировая держава обладает «смертоносным» оружием, оснащенным системами искусственного интеллекта.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью