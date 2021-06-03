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The Sun: ядерные бомбардировщики США и самолеты НАТО провели «военные игры у российского порога», показав Москве свою мощь

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The Sun: ядерные бомбардировщики США и самолеты НАТО провели «военные игры у российского порога», показав Москве свою мощь
Самолеты НАТО, Msgt. Joey Swafford / globallookpress.com

Ядерные бомбардировщики Соединенных Штатов и самолеты Североатлантического альянса провели «военные игры у российского порога», продемонстрировав Москве свою мощь. На это указывается в материале, размещенном на страницах британских СМИ.

Издание The Sun информирует, что некоторое время назад авиация США и их союзников по НАТО поучаствовала в масштабной операции, пролетев над территорией тридцати стран, входящих в западный блок, и послав РФ «суровый предупредительный сигнал».

Помимо Штатов, к маневрам присоединились двадцать государств. Среди них, в частности, Великобритания, Италия, Турция, Франция, ФРГ.

«Военные игры у российского порога» показали Москве мощь воздушных сил альянса, пишет The Sun.

Ранее в четверг сообщалось, что эксперт Яков Кедми озвучил прогноз, по которому российские системы «Ярс», «Сармат» и С-500 обрекут американские баллистические ракеты на уничтожение в случае вооруженного конфликта.

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