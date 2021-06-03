Экс-разведчик Кедми: российские «Ярс», «Сармат» и С-500 обрекут баллистические ракеты США на уничтожение в случае войны

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3 июня 2021, 09:52 Источник: «ПолитПазл»

Российский ракетный комплекс, mod_russia / globallookpress.com

Российские комплексы «Ярс», «Сармат» и С-500 обрекут баллистические ракеты Соединенных Штатов на уничтожение в случае военного конфликта. Соответствующий прогноз высказал Яков Кедми, бывший израильский разведчик.



Как информирует интернет-ресурс «ПолитПазл», эксперт отметил, что Москва грамотно подошла к организации системы обороны, создав виды вооружения, которые не имеют аналогов в мире. По словам Кедми, у РФ имеются средства поражения, способные уничтожить американские системы ПРО до момента, когда армия США запустит противоракеты.



«Ярс», «Сармат» и С-500, которые могут поражать вражеские цели за считанные минуты, в случае войны обрекут баллистические ракеты Штатов на гибель, процитировал экс-разведчика сайт.



Как сообщалось ранее в четверг, издание The National Interest написало, что «термобарическое оружие России должно быть в фильме ужасов».





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