Экс-разведчик Кедми: российские «Ярс», «Сармат» и С-500 обрекут баллистические ракеты США на уничтожение в случае войны

Российские комплексы «Ярс», «Сармат» и С-500 обрекут баллистические ракеты Соединенных Штатов на уничтожение в случае военного конфликта. Соответствующий прогноз высказал Яков Кедми, бывший израильский разведчик.
Как информирует интернет-ресурс «ПолитПазл», эксперт отметил, что Москва грамотно подошла к организации системы обороны, создав виды вооружения, которые не имеют аналогов в мире. По словам Кедми, у РФ имеются средства поражения, способные уничтожить американские системы ПРО до момента, когда армия США запустит противоракеты.
«Ярс», «Сармат» и С-500, которые могут поражать вражеские цели за считанные минуты, в случае войны обрекут баллистические ракеты Штатов на гибель, процитировал экс-разведчика сайт.
Как сообщалось ранее в четверг, издание The National Interest написало, что «термобарическое оружие России должно быть в фильме ужасов».
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