National Interest: «Термобарическое оружие России должно быть в фильме ужасов»

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3 июня 2021, 09:08 Источник: «ПолитРоссия»

Огнеметная система ТОС-1А, MOD Russia / globallookpress.com

«Термобарическое оружие России должно быть в фильме ужасов». Соответствующая характеристика этим средствам поражения дана в материале, размещенном на страницах американских СМИ.



Как пишет издание The National Interest (NI), тяжелая огнеметная система ТОС-1 «Буратино», чье производство стартовало в 1987 году, обладает дальностью стрельбы до трех с половиной километров и способна покрывать огнем площадь двести на четыреста метров. Возможности данных установок позволяют им уничтожать вражеские укрепления на относительно большой территории за короткий период времени, говорится в публикации NI, пересказанной «ПолитРоссией».



В начале XXI столетия появился модернизированный вариант комплекса - ТОС-1А. Дальность залпа системы была увеличена до шести километров.



«Термобарическое оружие России должно быть в фильме ужасов», - сделало вывод американское издание.



Ранее сегодня сообщалось, что в интернет выложили видео поражения американского танка Abrams российским ПТРК «Конкурс» на вооружении йеменских хуситов.

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