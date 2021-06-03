Появилось видео поражения американского танка Abrams российским ПТРК «Конкурс» на вооружении йеменских хуситов

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3 июня 2021, 08:34 Источник: Avia.pro

Танк Abrams, U.S. Army / globallookpress.com

Появилось видео, на котором запечатлено поражение американского танка Abrams российским ПТРК «Конкурс», состоящим на вооружении йеменских хуситов. Данный ролик доступен для просмотра на YouTube.



Как отметили прокомментировавшие выложенные кадры авторы портала Avia.pro, в результате взрыва, произошедшего из-за попадания запущенной «Конкурсом» ракеты, с боевой машины сорвало всю активную броню и часть элементов конструкции.



В процитированном материале также говорится, что в ходе конфликта на территории Йемена хуситы активно используют советское и российское оружие против сил коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.



Ранее в четверг тот же самый сайт предположил, что Москва может поставить непризнанным ДНР и ЛНР зенитно-ракетные комплексы и системы РЭБ в ответ на военную помощь НАТО Украине.

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