Версия Avia.pro: Россия может поставить ДНР и ЛНР зенитно-ракетные комплексы и РЭБ в ответ на военную помощь НАТО Украине

Российская Федерация может поставить самопровозглашенным ДНР и ЛНР зенитно-ракетные комплексы и системы РЭБ в ответ на военную помощь Украине со стороны Североатлантического альянса. Такая версия содержится в материале, размещенном в сети.
Накануне Минобороны РФ выступило с предупреждением о том, что НАТО намерено тайно перебросить современное оружие киевским подразделениям под прикрытием учений Sea Breeze-2021. Предполагается, что данные средства поражения будут доставлены в Донбасс.
Портал Avia.pro высказал версию, по которой Москва может пойти на ответные меры и оказать военную помощь ДНР и ЛНР в форме поставок зенитно-ракетных комплексов, систем РЭБ и прочей техники.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что отечественный эксперт Виктор Баранец обозначил цели первого российского удара в случае ядерной войны с НАТО.
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