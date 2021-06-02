Экс-полковник Баранец назвал цели первого удара России в случае ядерной войны с НАТО

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2 июня 2021, 15:35 Источник: «ПолитРоссия»

Военные учения, Ministry of Defence of the Russiа / globallookpress.com

Бывший полковник, военный эксперт Виктор Баранец назвал цели первого удара Российской Федерации в случае ядерного конфликта с Североатлантическим альянсом. По данному вопросу специалист высказался в разговоре со СМИ.



Баранец прокомментировал для журналистов новость о возможной утечке сведений о расположении американских баз с тактическим ядерным оружием в Европе из-за приложений, предназначенных для обучения военных Соединенных Штатов.



Экс-полковник назвал случившееся «банальным головотяпством». Кроме того, Виктор Баранец отметил, что в случае войны с применением оружия массового уничтожения Россия атакует в первую очередь ядерные объекты НАТО, в том числе те, информация о которых предположительно появилась в открытом доступе. Также Москва в ходе первого удара атакует центры управления ядерными силами противника, добавил эксперт.



Портал «ПолитРоссия», чьим собеседником стал Баранец, уточнил, что, согласно имеющимся данным, тактическое ядерное оружие США размещено на базах, действующих на территории пяти стран НАТО. В число них входят Бельгия, Италия, Нидерланды, Турция, ФРГ.



Ранее сегодня сообщалось, что журнал The National Interest объяснил, чем новые российские атомные субмарины «Борей-А» опасны для Штатов.

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