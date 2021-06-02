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National Interest объяснил, чем новые российские атомные подлодки «Борей-А» опасны для США

, 13:32 Источник: «ПолитРоссия»

National Interest объяснил, чем новые российские атомные подлодки «Борей-А» опасны для США
Российская подлодка, mod_russia / globallookpress.com

На страницах американских СМИ появился материал, где объясняется, чем новые российские атомные подлодки «Борей-А» опасны для Соединенных Штатов. Об этом сообщает отечественная интернет-пресса.

Как информирует портал «ПолитРоссия», журнал The National Interest констатировал, что технологии, примененные при постройке субмарин «Борей-А», обеспечивают им малошумность и незаметность. Этим новые подлодки опасны для США, отметило издание.

Также журнал пишет, что модернизированные «Бореи» способны нести до шестнадцати ракет, с помощью которых могут атаковать противника с расстояния, превышающего девять тысяч километров.   

Ранее сегодня сообщалось, что в другой публикации The National Interest был высказан прогноз, согласно которому Россия вряд ли победит НАТО без ядерного оружия в случае длительной континентальной войны.

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