National Interest объяснил, чем новые российские атомные подлодки «Борей-А» опасны для США

На страницах американских СМИ появился материал, где объясняется, чем новые российские атомные подлодки «Борей-А» опасны для Соединенных Штатов. Об этом сообщает отечественная интернет-пресса.
Как информирует портал «ПолитРоссия», журнал The National Interest констатировал, что технологии, примененные при постройке субмарин «Борей-А», обеспечивают им малошумность и незаметность. Этим новые подлодки опасны для США, отметило издание.
Также журнал пишет, что модернизированные «Бореи» способны нести до шестнадцати ракет, с помощью которых могут атаковать противника с расстояния, превышающего девять тысяч километров.
Ранее сегодня сообщалось, что в другой публикации The National Interest был высказан прогноз, согласно которому Россия вряд ли победит НАТО без ядерного оружия в случае длительной континентальной войны.
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