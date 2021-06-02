National Interest: Россия вряд ли победит НАТО без ядерного оружия в случае длительной континентальной войны

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2 июня 2021, 10:41

Российский военный, MOD Russia / globallookpress.com

Российская Федерация вряд ли победит Североатлантический альянс без ядерного оружия в случае длительной континентальной войны. На это указывается в материале, размещенном на страницах американских СМИ.



Издание The National Interest (NI) посвятило публикацию тактическому ядерному вооружению, которое имеется у РФ. NI отмечает, что Москва рассматривает данные средства поражения в качестве страховки от нападения со стороны сил НАТО.



Прогнозируется, что в случае длительной континентальной войны с западным блоком Россия вряд ли одержит победу без оружия массового уничтожения. В силу этого страна вынуждена тратить значительные средства на его содержание и обслуживание, констатирует NI.



Как сообщалось ранее в среду, британское издание Daily Mail, комментируя учения авианосца HMS Queen Elizabeth в Атлантике, написало, что «НАТО готово к борьбе с Россией».





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