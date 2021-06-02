Аргументы Недели В мире 13+

National Interest: Россия вряд ли победит НАТО без ядерного оружия в случае длительной континентальной войны

, 10:41

National Interest: Россия вряд ли победит НАТО без ядерного оружия в случае длительной континентальной войны
Российский военный, MOD Russia / globallookpress.com

Российская Федерация вряд ли победит Североатлантический альянс без ядерного оружия в случае длительной континентальной войны. На это указывается в материале, размещенном на страницах американских СМИ.

Издание The National Interest (NI) посвятило публикацию тактическому ядерному вооружению, которое имеется у РФ. NI отмечает, что Москва рассматривает данные средства поражения в качестве страховки от нападения со стороны сил НАТО.

Прогнозируется, что в случае длительной континентальной войны с западным блоком Россия вряд ли одержит победу без оружия массового уничтожения. В силу этого страна вынуждена тратить значительные средства на его содержание и обслуживание, констатирует NI.

Как сообщалось ранее в среду, британское издание Daily Mail, комментируя учения авианосца HMS Queen Elizabeth в Атлантике, написало, что «НАТО готово к борьбе с Россией».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ДЦ

В мире

Лукашенко пригласил следователей из Донбасса посетить Протасевича: «Милости просим»

Лукашенко пригласил следователей из Донбасса посетить Протасевича: «Милости просим»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что открывшие в отношении Романа Протасевича уголовное дело следователи из Донбасса могут посетить республику для проведения расследования.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью