Daily Mail об учениях британского авианосца HMS Queen Elizabeth в Атлантике: «НАТО готово к борьбе с Россией»

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2 июня 2021, 09:53

Морские учения НАТО, US Navy / globallookpress.com

«НАТО готово к борьбе с Россией». Так в материале, появившемся на страницах зарубежной прессы, прокомментированы учения британского авианосца HMS Queen Elizabeth в Атлантическом океане.



Издание Daily Mail пишет, что HMS Queen Elizabeth проводит учения у португальского побережья, отрабатывая поход в Черное море и демонстрируя мощь Североатлантического альянса перед переговорами между российским лидером Владимиром Путиным и президентом США Джо Байденом, которые должны состояться в текущем месяце.



К авианосцу присоединились корабли из Соединенных Штатов и восьми других стран-союзниц. Суда поддерживают с воздуха самолеты, в числе которых истребители F-35.



«НАТО готово к борьбе с Россией», - делается вывод в публикации Daily Mail.



Ранее сегодня портал Avia.pro сообщил, что американские F-35 не успели отреагировать на появление российского Су-27 над Балтикой.

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