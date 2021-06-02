Сайт Avia.pro: американские F-35 не успели отреагировать на появление российского Су-27 над Балтийским морем

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2 июня 2021, 07:51 Источник: Avia.pro

Самолет ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Американские F-35 не успели отреагировать на появление российского Су-27 в воздушном пространстве Балтийского моря. На это указывается в материале, размещенном на страницах отечественной сетевой прессы.



Издание Avia.pro пишет, что некоторое время назад истребитель Су-27 подняли в небо над Балтикой с целью перехвата обнаруженного на подступах к государственным рубежам РФ бомбардировщика B-52. В процитированной публикации говорится, что безопасность последнего должны были обеспечивать базирующиеся на эстонской территории F-35. Американские истребители на появление отправленного на перехват Су-27 отреагировать не успели, констатировал сайт.



Ранее в среду тот же самый портал сообщил, что самолет США P-8A Poseidon попытался отогнать субмарины России от трех кораблей с морпехами.





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