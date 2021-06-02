Avia.pro: самолет США попытался отогнать российские подлодки от трех американских кораблей с морпехами

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2 июня 2021, 07:27 Источник: Avia.pro

Противолодочный самолет P-8A Poseidon, MC2 Brandon J. Vinson / globallookpress.com

Самолет Соединенных Штатов предпринял попытку отогнать российские подлодки от трех американских десантных кораблей с морскими пехотинцами. Об этом говорится в публикации, размещенной в сети.



Портал Avia.pro информирует, что некоторое время назад в районе базы РФ в сирийском Тартусе был замечен P-8A Poseidon. Его маневры, согласно данным журналистов интернет-издания, оказались связаны с переходом трех кораблей США с военнослужащими в Красное море через Суэцкий канал. Противолодочный самолет попытался отогнать от американских судов российские субмарины, отмечается в процитированном материале.



Как сообщалось ранее на текущей неделе, издание The National Interest написало, что у армии Штатов имеется «секретное оружие» для победы над РФ.





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