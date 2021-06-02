Аргументы Недели В мире 13+

Avia.pro: самолет США попытался отогнать российские подлодки от трех американских кораблей с морпехами

, 07:27 Источник: Avia.pro

Avia.pro: самолет США попытался отогнать российские подлодки от трех американских кораблей с морпехами
Противолодочный самолет P-8A Poseidon, MC2 Brandon J. Vinson / globallookpress.com

Самолет Соединенных Штатов предпринял попытку отогнать российские подлодки от трех американских десантных кораблей с морскими пехотинцами. Об этом говорится в публикации, размещенной в сети.

Портал Avia.pro информирует, что некоторое время назад в районе базы РФ в сирийском Тартусе был замечен P-8A Poseidon. Его маневры, согласно данным журналистов интернет-издания, оказались связаны с переходом трех кораблей США с военнослужащими в Красное море через Суэцкий канал. Противолодочный самолет попытался отогнать от американских судов российские субмарины, отмечается в процитированном материале.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, издание The National Interest написало, что у армии Штатов имеется «секретное оружие» для победы над РФ.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ДЦ

Общество

Путин заявил, что у многодетных родителей нагрузка не меньше, чем у президента

Путин заявил, что у многодетных родителей нагрузка не меньше, чем у президента

Глава Российской Федерации Владимир Путин в рамках онлайн-встречи с семьями, которых наградили орденом "Родительская слава", заявил, что у многодетных родителей нагрузка не меньше, чем у президента.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью