Avia.pro: самолет США попытался отогнать российские подлодки от трех американских кораблей с морпехами

Самолет Соединенных Штатов предпринял попытку отогнать российские подлодки от трех американских десантных кораблей с морскими пехотинцами. Об этом говорится в публикации, размещенной в сети.
Портал Avia.pro информирует, что некоторое время назад в районе базы РФ в сирийском Тартусе был замечен P-8A Poseidon. Его маневры, согласно данным журналистов интернет-издания, оказались связаны с переходом трех кораблей США с военнослужащими в Красное море через Суэцкий канал. Противолодочный самолет попытался отогнать от американских судов российские субмарины, отмечается в процитированном материале.
Как сообщалось ранее на текущей неделе, издание The National Interest написало, что у армии Штатов имеется «секретное оружие» для победы над РФ.
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