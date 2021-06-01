National Interest: у армии США «есть секретное оружие», чтобы победить Россию

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1 июня 2021, 10:57

Военные, Lance Cpl. Brienna Tuck / globallookpress.com

У армии Соединенных Штатов «есть секретное оружие», чтобы победить Российскую Федерацию. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах зарубежных СМИ.



Издание The National Interest посвятило материал разрабатываемым американской стороной автономным боевым системам с искусственным интеллектом (ИИ), которые планируется применять вместе с живой силой. Издание пишет, что данное «секретное оружие» позволит Вашингтону победить Москву, а также любого другого противника.



Отмечается, что продвигаемая в Штатах концепция использования систем с ИИ, в частности, предполагает создание совместных авиационных групп, состоящих из беспилотников и летательных аппаратов, управляемых людьми.



Как сообщалось ранее во вторник, израильский эксперт Яков Кедми указал на то, что американская ПРО беззащитна перед российскими гиперзвуковыми ракетами.





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