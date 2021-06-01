Экс-разведчик Кедми: американская ПРО беззащитна перед гиперзвуковыми ракетами России
1 июня 2021, 10:28
Американская противоракетная оборона (ПРО) беззащитна перед гиперзвуковыми снарядами, имеющимися в распоряжении Российской Федерации. На это указал Яков Кедми, бывший разведчик из Израиля.
Эксперт отметил, что Соединенные Штаты вооружены устаревшей ПРО, которая не в состоянии справиться с гиперзвуковыми ракетами РФ. «Не только с “Авангардом”, но даже с такими ракетами, как “Кинжал”, “Циркон”», - заявил Кедми, выступивший некоторое время назад в эфире YouTube-канала ITON.TV.
Как сообщалось ранее сегодня, американское издание The National Interest написало, что тактическое ядерное оружие России напугало НАТО.
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