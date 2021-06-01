Издание The National Interest: тактическое ядерное оружие России напугало НАТО

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1 июня 2021, 09:15 Источник: «ПолитРоссия»

Российские ракетные комплексы, MOD Russia / globallookpress.com

Тактическое ядерное вооружение Российской Федерации напугало Североатлантический альянс. На это указывается в публикации, размещенной на страницах американских СМИ.



Издание The National Interest (NI) констатировало, что в распоряжении Москвы имеется один из самых больших в мире арсеналов тактического ядерного оружия. В числе него не только заряды, доставшиеся России в наследство от СССР, но и боеприпасы, которые были изготовлены в последние годы.



В NI отметили, что НАТО напугано тактическим потенциалом Москвы. При этом в материале издания, пересказанном «ПолитРоссией», говорится, что страхи западного блока преувеличены. РФ не вынашивает агрессивных планов, оружие массового поражения нужно ей для сдерживания альянса, написало NI.



Как сообщалось ранее во вторник, канадское издание Hot Cars указало, что российский вертолет Ми-28НМ заставит любого врага бежать с поля боя с криками о помощи.

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