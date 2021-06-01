Российский Ми-28НМ заставит любого врага бежать с поля боя с криками о помощи. Соответствующая оценка возможностей вертолета высказана в публикации, появившейся на страницах канадских СМИ.
Издание Hot Cars пишет, что Ми-28Н, предшественник Ми-28НМ, мог уничтожать технику противника с помощью различных ракет и 30-миллиметровой пушки. Ми-28НМ способен делать то же самое, но независимо от погодных условий и времени суток.
В материале Hot Cars, пересказанном авторами портала «ПолитРоссия», вертолет назван «военным чудом». Отмечается, что боевая машина заставит любого врага бежать с криками о помощи.
Как сообщалось ранее сегодня, китайский ресурс Sohu напомнил, что Москва спровоцировала «панику» в США, отправив в прошлом году к американскому побережью 50 кораблей и 40 самолетов.
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