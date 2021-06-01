Аргументы Недели В мире 13+

Sohu: Россия вызвала «панику» в США, отправив 50 военных кораблей и 40 самолетов к американскому побережью в 2020-м

, 08:10 Источник: «ПолитРоссия»

Sohu: Россия вызвала «панику» в США, отправив 50 военных кораблей и 40 самолетов к американскому побережью в 2020-м
Российские корабли, Kremlin Pool / globallookpress.com

Российская Федерация вызвала «панику» в Соединенных Штатах, отправив 50 военных кораблей и 40 самолетов к американскому побережью в 2020 году. Об этом говорится в материале зарубежных интернет-СМИ.

Китайский ресурс Sohu констатировал, что американский флот часто появляется вблизи территориальных вод других государств. США оправдывают подобные действия, ссылаясь на принцип свободы судоходства.  

Портал отметил, что в прошлом году РФ смогла побить Вашингтон его же оружием. Москва отправила к побережью Штатов, в Берингов пролив, 50 военных кораблей и 40 самолетов.

В публикации Sohu, пересказанной журналистами «ПолитРоссии», утверждается, что данный маневр спровоцировал «панику» в США. В Москве, в свою очередь, указали на то, что воспользовались свободой судоходства, поэтому американцы были вынуждены смириться.    

Ранее во вторник сайт Avia.pro сообщил, что украинская армия массово перебрасывает ракетные комплексы и системы ПВО на границу с российским Крымом.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ДЦ

Общество

Аналитики Счетной палаты назвали средний размер страховой пенсии в России

Аналитики Счетной палаты назвали средний размер страховой пенсии в России

Средний размер страховой пенсии по старости в России на 1 января 2021 года составил 16 тысяч 789 рублей. Данные по пенсии с учётом индексации приведены в аналитическом отчёте Счётной палаты РФ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью