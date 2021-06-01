Sohu: Россия вызвала «панику» в США, отправив 50 военных кораблей и 40 самолетов к американскому побережью в 2020-м

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1 июня 2021, 08:10 Источник: «ПолитРоссия»

Российские корабли, Kremlin Pool / globallookpress.com

Российская Федерация вызвала «панику» в Соединенных Штатах, отправив 50 военных кораблей и 40 самолетов к американскому побережью в 2020 году. Об этом говорится в материале зарубежных интернет-СМИ.



Китайский ресурс Sohu констатировал, что американский флот часто появляется вблизи территориальных вод других государств. США оправдывают подобные действия, ссылаясь на принцип свободы судоходства.



Портал отметил, что в прошлом году РФ смогла побить Вашингтон его же оружием. Москва отправила к побережью Штатов, в Берингов пролив, 50 военных кораблей и 40 самолетов.



В публикации Sohu, пересказанной журналистами «ПолитРоссии», утверждается, что данный маневр спровоцировал «панику» в США. В Москве, в свою очередь, указали на то, что воспользовались свободой судоходства, поэтому американцы были вынуждены смириться.



Ранее во вторник сайт Avia.pro сообщил, что украинская армия массово перебрасывает ракетные комплексы и системы ПВО на границу с российским Крымом.

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