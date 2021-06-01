Avia.pro: армия Украины массово перебрасывает ракетные комплексы и системы ПВО на границу с российским Крымом

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1 июня 2021, 07:32 Источник: Avia.pro

Учения армии Украины, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Вооруженные силы Украины массово перебрасывают свои ракетные комплексы и системы противовоздушной обороны на границу с российским Крымским полуостровом. Об этом говорится в публикации, размещенной в сети.



О массовой переброске киевских сил проинформировал ресурс Avia.pro. Согласно сведениям, оказавшимся в распоряжении авторов сайта, в нескольких районах украино-российской границы были замечены колонны техники ВСУ с ракетными комплексами и средствами ПВО. Журналисты выдвинули предположение, по которому действия украинской стороны могут свидетельствовать о ее новых попытках обострить ситуацию на государственных рубежах РФ.



Ранее сегодня то же самое интернет-издание прокомментировало появившееся видео из района уничтожения Арменией азербайджанского самолета Су-25 во время войны в Нагорном Карабахе.

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