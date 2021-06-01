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Появилось видео из района уничтожения Арменией азербайджанского штурмовика Су-25 во время войны в Карабахе

, 06:29 Источник: Avia.pro

Появилось видео из района уничтожения Арменией азербайджанского штурмовика Су-25 во время войны в Карабахе
Самолет, MOD Russia / globallookpress.com

Появилось видео из района уничтожения Арменией азербайджанского штурмовика Су-25 во время военного конфликта на территории Нагорного Карабаха. Ролик доступен для просмотра на YouTube.

Как отметили авторы интернет-издания Avia.pro, судя по имеющимся кадрам, самолет был подбит средствами поражения, которые находились на земле. Летчик, управлявший Су-25, катапультировался. Штурмовик разбился, потерпев крушение на склоне горы, говорится в процитированной публикации.

Ранее тот же самый сайт выдвинул предположение, согласно которому российское разведывательное судно могло сорвать испытания американской системы ПРО Aegis.

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