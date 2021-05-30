Версия Avia.pro: российский разведывательный корабль мог сорвать испытания американской системы ПРО Aegis

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30 мая 2021, 10:41 Источник: Avia.pro

Военные учения, Ralph Scott / globallookpress.com

Российский разведывательный корабль мог сорвать испытания американской системы ПРО Aegis. Соответствующая версия высказана в публикации, появившейся на страницах отечественной интернет-прессы.



Портал Avia.pro пишет, что Соединенные Штаты провалили тестирование системы Aegis, которое, как утверждает ресурс, проходило к северу от Гавайев. Выпущенная противоракета промахнулась по своей цели.



Сайт напомнил, что некоторое время назад в районе островов было замечено российское судно «Карелия». Согласно предположению авторов сетевого издания, испытания Aegis мог сорвать данный разведывательный корабль. Журналисты указали на то, что «Карелия» оснащена средствами радиоэлектронного подавления, способными действовать на весьма значительных расстояниях.



Как сообщалось ранее сегодня, китайский портал Sohu допустил, что американский флот вскоре может «заплатить большую цену» за «наглое поведение» в отношении РФ.





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