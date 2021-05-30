Sohu: флот США вскоре может «заплатить большую цену» за «наглое поведение» в отношении России

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30 мая 2021, 08:42 Источник: «ПолитРоссия»

Американские корабли, US Navy / globallookpress.com

Флот Соединенных Штатов вскоре может «заплатить большую цену» за «наглое поведение» в отношении Российской Федерации. Такой вариант допускается в материале, размещенном на страницах китайской интернет-прессы.



Портал Sohu полагает, что американские ВМС действуют слишком высокомерно и без должного уважения к оппонентам. Так, Вашингтон все чаще отправляет свои боевые корабли к территориальным водам РФ, намеренно провоцируя опасные ситуации.



В публикации китайского сайта, пересказанной журналистами «ПолитРоссии», говорится, что в скором времени флот США может «заплатить большую цену» за «наглое поведение». Отмечается, что Москва уже неоднократно выступала с предупреждениями о готовности атаковать провокаторов в случае пересечения ими условной красной черты. При этом российская сторона не стала ограничиваться словами и для наглядности организовала тестирования новейшей противокорабельной ракеты «Циркон».



Как сообщалось ранее в воскресенье, издание Zona Militar написало, что подлодки проекта «Борей» могут уничтожить западные города в случае военного конфликта.

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