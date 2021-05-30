Zona Militar: российские подлодки «Борей» могут уничтожить западные города в случае войны

Аргументы Недели → В мире 13+

30 мая 2021, 07:48 Источник: «ПолитРоссия»

Российская подлодка, MOD Russia / globallookpress.com

Российские субмарины проекта «Борей» могут уничтожить западные города в случае военного конфликта. Такой вариант допускается в публикации, появившейся на страницах зарубежных СМИ.



Издание Zona Militar пишет, что каждая из подлодок проекта «Борей» несет шестнадцать ракет «Булава». Эти снаряды обладают значительной разрушительной мощью.



В материале Zona Militar, пересказанном интернет-изданием «ПолитРоссия», констатируется, что основная задача «Бореев» состоит в атаке по важнейшим объектам вражеской инфраструктуры. Отмечается, что в случае войны данные субмарины могут уничтожить западные города.



Как сообщалось ранее на текущей неделе, китайский сайт Sohu написал, что Москва преподала «жесткий урок» американскому флоту в ответ на осеннее вторжение корабля «Джон Маккейн» в российские воды в Японском море.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости