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29 мая 2021, 14:41 Источник: «ПолитРоссия»

Корабль, Yulii Zozuliaukrinform / globallookpress.com

Москва преподала «жесткий урок» флоту Соединенных Штатов в ответ на произошедшее прошлой осенью вторжение корабля «Джон Маккейн» в территориальные воды Российской Федерации в Японском море. Об этом говорится в публикации, размещенной в китайском сегменте интернета.



Сетевое издание Sohu напомнило, что в ноябре 2020 года американский эсминец «Джон Маккейн» вторгся в российскую акваторию в Японском море, углубившись в нее на два километра. Портал отметил, что Москва в ответ преподала флоту США «жесткий урок» с помощью маневра около Гавайев.



Некоторое время назад РФ отправила к островам, где располагаются военно-морские базы Штатов, разведывательный корабль «Карелия». В материале Sohu, пересказанном журналистами «ПолитРоссии», констатируется, что американские силы оказались не в состоянии помешать судну, так как его передвижения не противоречили правилам свободного судоходства, которые отстаивает Вашингтон.



Таким образом, США ощутили на себе «горькие плоды свободы судоходства», сделал вывод китайский ресурс.



Как сообщалось ранее в субботу, сайт Sina написал, что переброска Россией ракетоносцев Ту-22М3 в Сирию создало опасный для НАТО прецедент.

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