Польский генерал Скшипчак заявил, что у России есть «смертоносное» оружие, которое невозможно обезвредить

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3 июня 2021, 15:34 Источник: Onet.pl

военный, фото: pixabay.com

Бывший командующий Сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак заявил, что Россия как крупнейшая мировая держава обладает «смертоносным» оружием, оснащенным системами искусственного интеллекта.

«Это невероятно смертоносные устройства, от которых сложно защититься, поскольку не существует систем, способных их обезвредить», - пояснил он.

Скшипчак отметил, что существует реальная угроза потери контроля над искусственным интеллектом со стороны людей в будущем. По его словам, такие устройства создаются для убийства человечества. Он считает, что остановить дальнейшее усовершенствование автономных боевых систем невозможно.

«Технологии искусственного интеллекта тщательно охраняются военной тайной, а боевые конфликты только подстегивают их развитие», - добавил генерал.

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