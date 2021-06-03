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Количество сделанных в мире прививок против COVID-19 превысило 2 млрд

, 14:58 Источник: ТАСС

Количество сделанных в мире прививок против COVID-19 превысило 2 млрд
шприц, ампула, pixabay.com

Журналисты, ссылаясь на официальные заявления властей и статистику СМИ, подсчитали, что количество сделанных в мире прививок от коронавируса нового типа к настоящему моменту превысило 2 миллиарда.

Больше половины сделанных в мире прививок пришлись на три страны – Китай, Соединенные Штаты Америки и Индию. В общей сложности вакцинировались 2,002 млрд человек, причем свыше 700 миллионов доз получили жители Китая, а более 220 миллионов – жители Индии.

В США количество введенных доз приблизилось к 300 миллионам. Накануне глава страны Джо Байден сообщил, что первую часть вакцины получили 63% взрослых американцев.

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