Путин напомнил, что сделал прививку против COVID-19 и призвал россиян вакцинироваться

Президент России Владимир Путин днем в среду, 2 июня, еще раз призвал жителей страны сделать прививку от коронавируса нового типа. Глава государства обратил внимание на особую важность вакцинации.
Владимир Путин в рамках совещания с членами правительства в формате видеоконференции обратился к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой со словами, что он пытается поддержать процесс получения гражданами препаратов против COVID-19 и поспособствовать достижению необходимых результатов, целей, а также объемов вакцинации.
Президент России напомнил, что и сам получил прививку, поэтому призывает других россиян сделать то же самое.
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