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Путин напомнил, что сделал прививку против COVID-19 и призвал россиян вакцинироваться

, 16:04 Источник: РИА "Новости"

Путин напомнил, что сделал прививку против COVID-19 и призвал россиян вакцинироваться
президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин днем в среду, 2 июня, еще раз призвал жителей страны сделать прививку от коронавируса нового типа. Глава государства обратил внимание на особую важность вакцинации.

Владимир Путин в рамках совещания с членами правительства в формате видеоконференции обратился к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой со словами, что он пытается поддержать процесс получения гражданами препаратов против COVID-19 и поспособствовать достижению необходимых результатов, целей, а также объемов вакцинации.

Президент России напомнил, что и сам получил прививку, поэтому призывает других россиян сделать то же самое.

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