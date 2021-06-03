Турция упростила правила въезда в страну для туристов из РФ

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3 июня 2021, 14:24 Источник: ТАСС

отдых в Турции, pixabay.com

В четверг стало известно, что Турция упростила правила въезда для туристов из России, дав им возможность приезжать в страну с сертификатом о прививке от коронавируса нового типа вместо ПЦР-теста.

В авиакомпании Turkish Airlines сообщили, что прибывающим из РФ путешественникам не надо будет сдавать ПЦР-тесты, если они имеют возможность предоставить официальный документ о пройденной вакцинации по меньшей мере за две недели до въезда в Турцию или же о том, что они переболели коронавирусом в течение полугода.

Отмечается также, что приезжающим на территорию республики по-прежнему следует заполнять электронные анкеты для получения так называемого кода здоровья (HES code).

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