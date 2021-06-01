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1 июня 2021, 11:16 Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

Россия продлила до 21 июня ограничение авиасообщения с Турцией и Танзанией. Ограничения на полеты между Россией и Турцией были введены с 15 апреля по 1 июня.

Количество рейсов сокращено до двух в неделю на взаимной основе. Их выполняют "Аэрофлот" и Turkish Airlines.

В оперштабе по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в понедельник, 31 мая, сообщили о продлении ограничений на полеты в Турцию и Танзанию.

В связи с улучшением эпидемиологической обстановки в Великобритании оперштаб принял решение восстановить регулярное авиасообщение между Россией и Соединенным королевством со 2 июня, рейсы по маршруту Москва-Лондон будут летать три раза в неделю на взаимной основе.

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