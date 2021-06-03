Президент Сирии Асад привился от коронавируса вакциной «Спутник V»

Аргументы Недели → В мире 13+

3 июня 2021, 11:45 Источник: РИА "Новости"

вакцина "Спутник V", Radoslaw Czajkowski/dpa

Посол Сирии в РФ Рияд Хаддад на Петербургском международном экономическом форуме ​сообщил, что президент страны Башар Асад привился от коронавируса нового типа российской вакциной "Спутник V".

Посол также уточнил, что на территории Сирии в настоящий момент активно проводится вакцинация российским препаратом. Рияд Хаддад отметил, что первая партия "Спутника V" применялась для вакцинирования врачей и первых лиц, а в настоящий момент прививают граждан.

Напомним, накануне стало известно, что Швейцария не будет принимать для аккредитации на саммит Россия - США сертификат о вакцинации против коронавируса нового типа препаратом "Спутник V".

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости