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Президент Сирии Асад привился от коронавируса вакциной «Спутник V»

, 11:45 Источник: РИА "Новости"

Президент Сирии Асад привился от коронавируса вакциной «Спутник V»
вакцина "Спутник V", Radoslaw Czajkowski/dpa

Посол Сирии в РФ Рияд Хаддад на Петербургском международном экономическом форуме ​сообщил, что президент страны Башар Асад привился от коронавируса нового типа российской вакциной "Спутник V".

Посол также уточнил, что на территории Сирии в настоящий момент активно проводится вакцинация российским препаратом. Рияд Хаддад отметил, что первая партия "Спутника V" применялась для вакцинирования врачей и первых лиц, а в настоящий момент прививают граждан.

Напомним, накануне стало известно, что Швейцария не будет принимать для аккредитации на саммит Россия - США сертификат о вакцинации против коронавируса нового типа препаратом "Спутник V". 

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