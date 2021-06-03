В МИД рассказали, как журналист BBC отказался от участия в завтраке ПМЭФ

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3 июня 2021, 10:17 Источник: РИА "Новости"

официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, MFA Russia/via Globallookpress.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг сообщила, что журналист BBC отозвал свое участие в рабочем завтраке для представителей СМИ, которые признаны в России иноагентами.

На полях Санкт-Петербургского международного экономического форума проходит рабочий завтрак "ИноСМИ-иноагенты в России". В дискуссии, в частности, принимают участие президент Ассоциации иностранных корреспондентов Аль-Сайед Адиб Мохд Абди, европейские дипломаты, а также издания.

Мария Захарова уточнила, что мероприятие является открытым для аккредитованных журналистов. Ранее поступило сообщение от BBC о желании принять участие в завтраке. Сотруднику компании выделили место, однако накануне мероприятия он позвонил организаторам и сообщил, что плохое знание языка не позволило ему понять, каким именно будет формат встречи, вследствие чего он вынужден отказаться от участия.

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