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Песков ответил на вопрос о высокой плате за участие в ПМЭФ

, 15:48

Песков ответил на вопрос о высокой плате за участие в ПМЭФ
Анастасия Татулова, фото: facebook.com/tatulova

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщения предпринимателей о высоких ценах за участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Общественный бизнес-омбудсмен Анастасия Татулова, управляющая известной сетью семейных кафе-кондитерских, сообщила о приглашении выступить на этом Форуме, но заплатить за участие без малого миллион рублей.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ, "ПМЭФ должен быть площадкой для работы представителей экономического сообщества, которые и определяют «приемлемые» для них условия участия".

Песков отметил, что "мероприятием для чиновников ПМЭФ быть не должен, это мероприятие экономическое", в нём "самым активным образом участвует" бизнес.

По его мнению, это дело самого бизнеса — считать условия оплаты участия в форуме "подъёмными" или "неприемлемыми".
Песков рекомендовал обратиться за разъяснением порядка образования цен в Росконгресс и к организаторам форума, - передаёт РБК.

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