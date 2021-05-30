Хочешь, чтобы власть услышала - плати. Бизнес-омбудсмену предложили выступить на питерском экономическом форуме за 900 тысяч

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30 мая 2021, 20:40

Фото: cоцсети

Общественному бизнес-омбудсмену Анастасии Татуловой поступило предложение, от которого было сложно отказаться, но увы, пришлось. И не от кого-нибудь, а от советника президента прислали ей письмо с просьбой выступить на Питерском международном экономическом форуме.



Шутка ли, там же соберется весь бомонд - олигархи, члены правительства, да и сам Владимир Путин и все готовы ее выслушать. Можно сказать уникальный шанс рассказать власть имущим о проблемах малого и среднего бизнеса.

«А вчера мне помощник мой пишет, что для того, чтобы выступить - я должна заплатить за билет на форум ... 960 000 рублей. Пожалуй, откажусь от этого привлекательного во всех отношениях предложения. С другой стороны, смотрите как повысилось благосостояние в стране - билет на форум для общественного омбудсмена по малому бизнесу - 900 тысяч, прикиньте как им кажется, что мы зарабатываем.

Вообще огонь идея, дарю администрации президента и правительству для «пополнения выпадающих из бюджета доходов» - звать предпринимателей поговорить с чиновниками за деньги. Хочешь мнение высказать - заплати миллион - помоги стране», - написала Татулова на своей странице в Facebook. Там же она приложила и приглашение, и переписку с просьбами оплатить регистрационные сборы.

Кроме того, омбудсмен сообщила, что с удивлением обнаружила свои фотографии и имя в списке выступающих на форуме. Она обратилась с просьбой к организаторам мероприятия: «Очень прошу вас удалить его с сайта, или перечеркнуть с надписью «нищеброд» и фразой «этот спикер не согласился оплатить 900 тысяч рублей за выступление».

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