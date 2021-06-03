Аргументы Недели В мире 13+

SouthFront: джихадисты пытались сбить ракетой российский самолет-разведчик над сирийским Идлибом

, 10:27

SouthFront: джихадисты пытались сбить ракетой российский самолет-разведчик над сирийским Идлибом
Вооруженные люди в Сирии, Morukc Umnaber / globallookpress.com

Джихадисты пытались сбить ракетой российский разведывательный самолет над сирийским Идлибом. Соответствующее сообщение появилось в сети.

Портал SouthFront информирует, что накануне представители исламистских формирований, действующих в северо-западной части провинции Идлиб, выпустили ракету по самолету-разведчику РФ. Предполагается, что это был А-50. Снаряд в машину не попал.

Ранее сегодня сообщалось, что в интернете разместили видео, где запечатлено поражение американского танка Abrams российским комплексом «Конкурс» на вооружении йеменских хуситов, которые противостоят коалиции во главе с Саудовской Аравией.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ДЦ

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью