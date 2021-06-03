SouthFront: джихадисты пытались сбить ракетой российский самолет-разведчик над сирийским Идлибом
3 июня 2021, 10:27
Джихадисты пытались сбить ракетой российский разведывательный самолет над сирийским Идлибом. Соответствующее сообщение появилось в сети.
Портал SouthFront информирует, что накануне представители исламистских формирований, действующих в северо-западной части провинции Идлиб, выпустили ракету по самолету-разведчику РФ. Предполагается, что это был А-50. Снаряд в машину не попал.
Ранее сегодня сообщалось, что в интернете разместили видео, где запечатлено поражение американского танка Abrams российским комплексом «Конкурс» на вооружении йеменских хуситов, которые противостоят коалиции во главе с Саудовской Аравией.
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