Курц надеется, что российские туристы скоро смогут путешествовать в Австрию

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3 июня 2021, 09:16 Источник: ТАСС

Вена, pixabay.com

Австрийский канцлер Себастьян Курц выразил надежду на то, что туристы из России скоро смогут путешествовать в Австрию. По словам политика, Москва и Вена сейчас ведут переговоры на эту тему.

Отвечая на вопрос ТАСС, когда в Австрии можно ожидать отмены ограничений на въезд туристов из РФ, Себастьян Курц заявил, что в настоящий момент Вена и Москва проводят переговоры по данному вопросу и существует вероятность, что это произойдет скоро.

Сейчас между Австрией и Россией действует чартерное авиасообщение, которое доступно лишь для некоторых категорий граждан. В частности, на австрийскую территорию могут въехать обладатели вида на жительство или национальной визы Д. Россияне также могут попасть страну в исключительных случаях: по служебной необходимости, на лечение или учебу.

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