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В ближайшее время власти Италии объявят, когда страна откроется для российских туристов

, 17:25 Источник: ТАСС

В ближайшее время власти Италии объявят, когда страна откроется для российских туристов
Рим, pixabay.com

В ближайшее время Италия объявит, когда российские туристы смогут приехать в страну. Соответствующую информацию предоставил в среду, 2 июня, на полях ПМЭФ посол республики в РФ Паскуале Терраччано.

Согласно данным, предоставленным италянским послом в России, профильные ведомства двух стран в настоящий момент продолжают обсуждать этот вопрос.

Паскуале Терраччано выразил надежду на то, что уже в ближайшее время будет объявлено о том, что российские туристы могут приехать в Италию. Дипломат также заявил, что уверен в открытии страны для путешественников из РФ в течение этого лета.  

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