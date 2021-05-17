Власти Италии приняли решение ослабить ограничения по COVID-19

Власти Италии приняли решение ослабить ограничения, введенные ранее в связи с пандемией COVID-19. Согласно последней информации, на час будет сокращена продолжительность комендантского часа.
В правительстве Италии заявили, что в регионах, которые находятся в "желтой" зоне ограничений, комендантский час теперь будет начинаться с 23 часов вечера.
С 17 мая лишь один регион Италии находится в "оранжевой" зоне мер локдауна – альпийская Валле Д'Аоста, где по-прежнему закрыты рестораны, бары, кинотеатры, музеи и концертные залы.
Уточняется, что с 7 июня комендантский час планируется сократить еще на час, а с 21 июня он может быть отменен полностью.
Также с 1 июня в Италии появятся "белые" зоны, в которых будут действовать социальная дистанция и обязательное ношение медицинских масок, а остальные ограничения будут полностью отменены.
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