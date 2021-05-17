Глава ВОЗ рассказал о текущей ситуации с COVID-19 в мире

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17 мая 2021, 18:44 Источник: ТАСС

анализ крови, pixabay.com

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в понедельник, 17 мая, рассказал о текущей ситуации с пандемией коронавируса нового типа в мире.

По словам гендиректора ВОЗ, снижение числа случаев заражения COVID-19 и смерти от данного заболевания в мире наблюдается вторую неделю подряд. Однако, Тедрос Адханом Гебрейесус заметил, что ситуация с коронавирусной инфекцией во многих странах продолжает вызывать обеспокоенность.

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией ранее сегодня сообщил, что общее количество зараженных коронавирусом нового типа в России составило 4 949 573 человека.

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