В России выявили более 9,3 тысячи случаев коронавируса за сутки
17 мая 2021, 11:59
Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее количество зараженных коронавирусом нового типа в России составило 4 949 573 человека. Об этом стало известно в понедельник, 17 мая.
«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 9 328 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1556 (16,7%) без клинических проявлений … 340 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 7 181 человек», - пояснили в ведомстве.
Наибольшее число заболевших зафиксировано в Москве – 3573, Санкт-Петербурге – 763, Московской области – 701, Ростовской области – 202 и Нижегородской области – 136.
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