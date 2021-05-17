Военный микробиолог Супотницкий усомнился, что пандемия началась с Китая

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17 мая 2021, 09:49 Источник: МК

медики, фото: pixabay.com

Военный микробиолог Михаил Супотницкий заявил, что пандемия новой коронавирусной инфекции пришла не из Китая. По его словам, образцы биоматериала SARS-CoV-2 были обнаружены в сточных водах в провинциях Италии и Испании.

«SARS-CoV-2 распространялся среди европейского населения единичными случаями и локальными вспышками COVID-19, но принимался врачами за грипп или тяжелую "внебольничную пневмонию"», - пояснил он.

Супотницкий отметил, что пандемия может разгоняться и затухать десятилетиями. В прошлом же году микробиолог был уверен, что опасность коронавируса сильно преувеличена.

Комментируя ситуацию с распространением COVID-19 в Индии, Супотницкий назвал причинами такой «серьезной ситуации» ослабление контроля властей к мерам безопасности и появление на одной территории мутаций из Европы, Африки, США, Пакистана и Непала. Он добавил, что система здравоохранения просто не выдержала.

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