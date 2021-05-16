В Турции будут смягчены ограничения по коронавирусу

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16 мая 2021, 16:04

флаг Турции, фото: pixabay.com

В Турции с понедельника смягчат ограничения, которые введены в стране в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Директиву «О постепенной нормализации жизни» разослало региональным властям министерство внутренних дел.

Комендантский час, который сохранится до 1 июня, станет менее строгим – он будет действовать в будни, с 21:00 до 05:00, а также с 21:00 пятницы до 05:00 понедельника (время совпадает с московским).

В выходные дни продуктовые магазины будут работать с 10.00 до 17.00. Вне периода комендантского часа будут вестись междугородние перевозки.

Снимаются ограничения на выход из дома лиц старше 65 лет, которые сделали привику (те, кто не провакцинировался, могут выходить только с 10:00 до 14:00 по рабочим дням), а также младше 18 лет. Но данным категориям граждан нельзя пользоваться общественным городским транспортом.

Ресторанам и кафе пока запрещается открывать залы, работать заведения общепита могут только на вынос и доставку. ТЦ и магазины галантереи и хозтоваров смогут работать в будни с 10.00 до 20.00.

В Турции снова будут работать дошкольные учреждения. Разрешено регистрировать браки, но тошлько без свадебных церемоний. .

В директиве турецкого МВД отмечается, что эти меры не распространяются на туристов и прибывших в Турцию на короткий срок, но они обязательны для иностранцев, имеющих вид на жительство в стране.

В Турции рассчитывают на возобновление приема российских туристов с начала июня.

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