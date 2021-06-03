Япония заявила России протест из-за задержания судна в Охотском море

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3 июня 2021, 07:49 Источник: РИА "Новости"

флаг Японии, pixabay.com

Правительство Японии по дипломатическим каналам заявило РФ протест в связи с задержанием японской рыболовецкой шхуны в Охотском море. Об этом заявил генсек кабинета министров страны Кацунобу Като.

Генеральный секретарь японского правительства отметил, что РФ утверждает, что лов велся судном в российской эксклюзивной экономической зоне. Японская сторона в свою очередь настаивает, что промысел производился в эксклюзивной экономической зоне Японии. Кацунобу Като подчеркнул, что власти считают действия российской стороны неприемлемыми, в связи с чем по дипломатическим каналам в Москве, Южно-Сахалинске, а также Токио Москве был заявлен протест.

Уточняется, что Япония требует немедленного освобождения своего судна и находящихся на нем рыбаков.

Напомним, в конце мая российские пограничники задержали рыболовецкую шхуну "№ 172 Эйхо-мару", которая осуществляла незаконный промысел в исключительной экономической зоне РФ под флагом Японии.

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