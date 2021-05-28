В Охотском море задержано японское судно, которое пыталось скрыться от пограничников

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28 мая 2021, 16:07 Источник: ТАСС

рыболовные снасти, фото: pixabay.com

Сегодня российские пограничники задержали японское рыболовное судно, которое вело промысел в Охотском море. Судно Eihomaru No.172, принадлежащее кооперативу в городе Вакканай (префектура Хоккайдо), отправлено в порт Корсаков.

Японские рыбаки незаконно ловили крабов, сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области. Рыболовецкая шхуна попыталась скрыться, но ей это не удалось. Была произведена предупредительная стрельба, после чего шхуна легла в дрейф. На ней обнаружены живые крабы, варено-мороженая крабовая продукция, а также промысловое оборудование.

На днях в Охотском море столкнулись российский «Амур» и японское рыболовецкое судно.

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