В Охотском море столкнулись российский «Амур» и японское рыболовецкое судно. Есть погибшие

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26 мая 2021, 19:28

Фото: соцсети

Японская лодка краболовов от удара перевернулась. Пятеро рыбаков оказались в воде: экипаж «Амура» поднял всех на борт, но трое позже скончались от переохлаждения. Об этом сообщает портал «PostNews».

Столкновение произошло в 23 км от порта Момбецу, в зоне ответственности Японии. По предварительным данным, причиной столкновения стал сильный туман. Российское судно направилось в японский порт для расследования.

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