Пушков прокомментировал заявления Зеленского об ущербе для Украины из-за «Северного потока – 2»

Аргументы Недели → В мире 13+

3 июня 2021, 07:17 Источник: Twitter

сенатор Алексей Пушков, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление Владимира Зеленского о негативных последствиях открытия "Северного потока – 2" для Украины.

Накануне Владимир Зеленский заявил, что достроенный газопровод лишит Киев примерно трех миллиардов долларов, поскольку отключит Украину от поставок газа. По словам политика, властям страны из-за этого станет нечем платить за армию.

Алексей Пушков выразил мнение, что "Украине будет лучше без войск" и пояснил, что в этом случае прекратятся бомбардировки Донбасса, перестанут погибать молодые украинцы, исчезнут иллюзии, что страна способна вернуть Крым, а также Киев не сможет втянуть Североатлантический альянс в вооруженный конфликт с Россией.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости