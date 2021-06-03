Пушков прокомментировал заявления Зеленского об ущербе для Украины из-за «Северного потока – 2»

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление Владимира Зеленского о негативных последствиях открытия "Северного потока – 2" для Украины.
Накануне Владимир Зеленский заявил, что достроенный газопровод лишит Киев примерно трех миллиардов долларов, поскольку отключит Украину от поставок газа. По словам политика, властям страны из-за этого станет нечем платить за армию.
Алексей Пушков выразил мнение, что "Украине будет лучше без войск" и пояснил, что в этом случае прекратятся бомбардировки Донбасса, перестанут погибать молодые украинцы, исчезнут иллюзии, что страна способна вернуть Крым, а также Киев не сможет втянуть Североатлантический альянс в вооруженный конфликт с Россией.
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