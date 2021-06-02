За сутки в Швейцарии никто не умер от COVID-19 впервые за семь месяцев

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2 июня 2021, 22:55 Источник: РИА "Новости"

анализ крови, pixabay.com

За минувшие сутки на территории Швейцарии ни один человек не скончался от последствий коронавируса нового типа. Согласно последним данным, такой результат был зарегистрирован впервые за семь месяцев.

Количество заразившихся коронавирусной инфекцией в Швейцарии за прошедшие 24 часа увеличилось на 717 человек и достигло 696 213.

Уточняется, что впервые с октября 2020 года за 24 часа в стране не было выявлено ни одного летального исхода за сутки.

Подчеркивается, что с 19 мая в Швейцарии скончались 43 человека с подтвержденным COVID-19, а общее число летальных исходов с начала пандемии достигло 10 268.

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