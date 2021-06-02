За сутки в мире выявили на 18 тысяч случаев заражения COVID-19 больше, чем днем ранее

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2 июня 2021, 20:47 Источник: ВОЗ

анализ крови, pixabay.com

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 170,81 миллиона, за прошедшие сутки увеличившись на 371,4 тысячи, что на 18 тысяч больше, чем за предыдущие 24 часа.

Во Всемирной организации здравоохранения также сообщили, что число летальных исходов за сутки возросло в мире более чем на 8,7 тысячи, превысив 3,54 миллиона.

В ВОЗ отметили, что более 40% случаев заболевания коронавирусом за минувшие 24 часа пришлись на регион Юго-Восточной Азии (152 048), в который организация также включает Индию, на втором месте находятся Северная и Южная Америка (111 450), а на третьем – Европа (52 477).

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