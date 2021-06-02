Российские туристы попали в ДТП на трассе между Каиром и Хургадой, погибла гражданка РФ

В среду, 2 июня, микроавтобус, следовавший из Каира в Хургаду, в котором находились российские туристы, попал в дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщили сегодня источники в полиции.
Согласно последней информации, в микроавтобусе в момент аварии находились 10 граждан Российской Федерации, в частности, двое детей. Уточняется, что транспортное средство с туристами столкнулось на трассе с легковым автомобилем. Есть данные о том, что в результате случившегося погибла россиянка.
Известно, что два человека отказались от госпитализации, а остальные получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.
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