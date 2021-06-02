Аргументы Недели В мире 13+

Российские туристы попали в ДТП на трассе между Каиром и Хургадой, погибла гражданка РФ

, 22:02 Источник: ТАСС

Российские туристы попали в ДТП на трассе между Каиром и Хургадой, погибла гражданка РФ
скорая помощь в Египте, Ahmed Gomaa/imago stock&people

В среду, 2 июня, микроавтобус, следовавший из Каира в Хургаду, в котором находились российские туристы, попал в дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщили сегодня источники в полиции.

Согласно последней информации, в микроавтобусе в момент аварии находились 10 граждан Российской Федерации, в частности, двое детей. Уточняется, что транспортное средство с туристами столкнулось на трассе с легковым автомобилем. Есть данные о том, что в результате случившегося погибла россиянка.

Известно, что два человека отказались от госпитализации, а остальные получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

В мире

Американский сенатор Шахин предупредила Украину о «мощном российском оружии»

Американский сенатор Шахин предупредила Украину о «мощном российском оружии»

Американский сенатор Джин Шахин в рамках брифинга после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве заявила, что завершение строительства "Северного потока — 2" даст России "мощное оружие".

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью