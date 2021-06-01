В Кабардино-Балкарии водитель сбил двух женщин с детьми на руках

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1 июня 2021, 19:18 Источник: МВД МЕДИА

скорая помощь, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В Терском районе Кабардино-Балкарии водитель "семерки" сбил двух женщин с маленькими детьми. Согласно последней информации, авария произошла из-за того, что автомобилист не вписался в поворот.

Предварительно установлено, что в городе Терек 20-летний житель селения Плановское на справился с управлением во время поворота и допустил наезд на двух женщин 1990 и 1988 годов рождения, которые переходили проезжую часть в неустановленном месте с пятимесячным мальчиком и годовалой девочкой на руках.

Пешеходы были доставлены в медицинское учреждение. Известно, что один ребенок находится в удовлетворительном состоянии в обычной палате, а второй будет направлен в реанимацию. Угрозы жизни женщин нет.

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