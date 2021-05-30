ГИБДД: названа причина смертельного ДТП с участием трех автомобилей под Нижним Новгородом

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30 мая 2021, 21:37 Источник: РИА Новости

дорога, фото: pixabay.com

В пресс-службе ГИБДД по Нижегородской области сообщили, что стало причиной смертельного ДТП на 42-м километре автодороги Нижний Новгород – Киров в воскресенье, 30 мая. В результате аварии погибли четыре человека, трое – в больнице.

«По предварительной информации, водитель автомобиля Nissan по неустановленным причинам выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной Mitsubishi, в результате чего с ним совершил столкновение автомобиль Chery, следовавший сзади», - пояснили в ведомстве.

Собеседник отметил, что пострадавшие в аварии дети 2012 и 2014 года рождения в сопровождении служебной машины ГИБДД были экстренно направлены в медучреждение. На месте работают сотрудники полиции, обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

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