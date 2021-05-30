Четыре человека погибли в массовом ДТП под Нижним Новгородом

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30 мая 2021, 17:55 Источник: РИА Новости

скорая, Фото: Zamir Usmanov/globallookpress.com

В Нижегородской области на 42-м километре автодороги Нижний Новгород – Киров произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. Об этом в воскресенье, 30 мая, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

«Четыре человека погибли, два ребенка находятся в реанимации», - отметил собеседник.

Представитель регионального управления МЧС добавил, что в результате аварии погибли две женщины и двое мужчин, личности устанавливаются. Среди пострадавших – взрослый и двое детей 2012 и 2014 года рождения, уточнил он. Отмечается, что в больнице находятся трое человек.

Инцидент произошёл в городе Бор.

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