Четыре человека погибли в массовом ДТП под Нижним Новгородом

В Нижегородской области на 42-м километре автодороги Нижний Новгород – Киров произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. Об этом в воскресенье, 30 мая, сообщили в региональном управлении ГИБДД.
«Четыре человека погибли, два ребенка находятся в реанимации», - отметил собеседник.
Представитель регионального управления МЧС добавил, что в результате аварии погибли две женщины и двое мужчин, личности устанавливаются. Среди пострадавших – взрослый и двое детей 2012 и 2014 года рождения, уточнил он. Отмечается, что в больнице находятся трое человек.
Инцидент произошёл в городе Бор.
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